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مشاهد لقنابل روسية ثقيلة تفرد أجنحتها قبل الانقضاض على تحصينات تحت أرضية لقوات كييف (فيديو)

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مشاهد لقنابل روسية ثقيلة تفرد أجنحتها قبل الانقضاض على تحصينات تحت أرضية لقوات كييف (فيديو)
Sputnik
مقاتلة "سو-34"
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لمقاتلات "سو-34" تلقي قنابل "فاب-500" ثقيلة انقضّت على تحصينات إسمنتية وتحت أرضية لقوات كييف، ومخازنها العميقة للأسلحة الغربية.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الضربة وجهت على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك.

وأكد البيان أن القنابل المجنحة دمرت أهدافها بدقة، وأن المقاتلات التي ألقتها عادت إلى قواعدها سالمة.

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك

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