صحيفة أمريكية: روسيا تزيد فعالية قنابلها المجنحة الحائمة

أفادت صحيفة Business Ynsider الأمريكية بأن روسيا تزيد باضطراد من حجم إنتاج القنابل الحائمة المجنحة الموجهة التي يستخدمها الجيش الروسي لتدمير الدفاعات الأوكرانية المحصنة.

وفي هذا السياق ذكرت الصحيفة قنابل ФАБ-250، ФАБ-500، ФАБ-1500 التي تزن 500 و1000 و1500 كيلوغرام.

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود الأوكرانيين المرابط في بلدة (كراسنوغوروفكا) في جمهورية دونيتسك قوله إن وحداته كانت تتعرض سابقا للقصف من قبل المدفعية الروسية فقط. أما الآن فبدأت القوات المسلحة الروسية تستخدم بنشاط قنابل "فاب – 1500" بوزن 1.5 طن.

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وقال الجندي الأوكراني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لماذا يستخدمون "فاب – 1500"؟ - لأن الأضرار التي تسببها خطيرة للغاية. وإذا نجوت، فمن المؤكد أنك ستتعرض لرضّ دماغي".

وأضاف أن هذا يشكل ضغطا كبيرا على معنويات الجنود. وأشار إلى أنه "إذا كانوا معتادين بشكل أو بآخر على قصفهم بقنابل "فاب – 500" بوزن 500 كيلوغرام، فإن القصف بـ"فاب 1500" هو الجحيم".

وأشار المحللون في المعهد الأمريكي لدراسة الحرب إلى أن استخدام القنابل المزودة بوحدات تعديل مواصفات التحليق يزيد من عمق الضربات التي يمكن أن توجّهها روسيا إلى المواقع الأوكرانية.

مع ذلك فمن الصعب، حسب المحللين الأمريكيين، اكتشاف القنابل الروسية من هذا النوع باستخدام منظومات الدفاع الجوي، لأنها تبقى في الجو لفترة قصيرة نسبيا، وعندما يتم تركيب وحدات تعديل مواصفات التحليق على قنبلة كلاسيكية تسقط من تلقاء نفسها يصبح من الممكن التحكم فيها. وتحتوي تلك الوحدة على أجنحة قابلة للطي ودفات، بالإضافة إلى نظام تحكم يقوم بتوجيه الذخيرة إلى الهدف. وتتيح هذه التجهيزات إمكانية تحويل قنبلة جوية تقليدية إلى قنبلة تتميز بدقة عالية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا