الجيش الإسرائيلي يروي قصة 3 أنفاق لحماس (فيديو)

كشفت الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، آخر نشاطاتها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قبيل انسحابها، مشيرة إلى أنها دمرت 3 أنفاق تابعة للواء خان يونس في حركة حماس.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قواته عملت تحت قيادة الفرقة 98 ووحدة "يهلوم" خلال الأشهر الأخيرة على رصد ومسح ثم تدمير الأنفاق التابعة للواء خان يونس في حماس".

وأضاف أنه "تم في إطار هذا النشاط رصد ثلاثة أنفاق هجومية كان الجيش يتابعها استخباريا وتكنولوجيا منذ عدة سنوات. وعليه تم مسحها وتدميرها بعد إجراء العمليات البرية التمهيدية اللازمة بالتعاون بين قوات الهندسة التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة وفرقة 98 ووحدة يهالوم الهندسية الخاصة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "أحد الأنفاق كان قد تم اكتشافه أصلا قبل حوالي عقد من الزمن ثم تم قصفه جوا خلال عملية "حارس الأسوار" عام 2021 ما أسفر عن مقتل عدد من مخربي حماس. وأعيد قصف النفق في عدة نقاط في بداية الحرب الراهنة لعرقلة استخدامه هجوميا، ثم تم تفجيره وتدميره كلياً خلال الأسابيع الأخيرة".

"أما النفق الثاني فكان قد اكتشف أصلا عام 2014 بصفة نفق يصل إلى داخل أراضي دولة إسرائيل، وعليه تم تدميره حينها. ولم تعمل حماس منذئذ على إعادة تأهيل المقطع الهجومي من النفق. وجرى خلال الأسابيع الأخيرة تفجير وتدمير مقطع آخر من النفق ذاته في عمق القطاع".

"أما النفق الثالث الذي تم تدميره خلال الأسابيع الأخيرة فاكتُشف عام 2019 قبل إنشاء الجدار الإسمنتي الجديد تحت سطح الأرض على حدود قطاع غزة حيث تبين أن أحد فروع النفق اخترق عبر الحدود لمسافة مئات الأمتار داخل أراضي دولة إسرائيل. وكان هذا المقطع منذ ذلك الحين تحت تصرف وسيطرة عملياتية واستخباراتية كاملة لجيش الدفاع ووُضعت فيه عبوات ناسفة وأجهزة استشعار ليستخدمها جيش الدفاع إذا أصبح الأمر ضروريا، وأعيد قصف النفق مرات عديدة منذ اندلاع الحرب الراهنة إلى جانب اتخاذ المزيد من الخطوات لتحييد المقطع الذي وصل إلى داخل إسرائيل. وجدير بالذكر أن النفق المذكور لم يستخدم خلال السابع من أكتوبر وتمت السيطرة عليه من خلال الاستطلاع والنيران طيلة الحرب"، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت اليوم الأحد بأن كامل الفرقة 98 غادرت خان يونس الليلة الماضية بعد انتهاء عملياتها هناك، عقب 4 أشهر من القتال.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "لأول مرة منذ بداية المناورة البرية في غزة، غادرت كافة القوات الإسرائيلية قطاع غزة الليلة، حيث خرجت الفرقة 98 بألويتها الثلاثة من خان يونس بعد انتهاء العملية هناك بعد قتال دام أربعة أشهر".

وبذلك لم يتبق سوى "لواء ناحال" الذي يفصل جنوب غزة عن شماله.

المصدر: RT