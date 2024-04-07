قائد فيلق القدس وكبار العسكريين الإيرانيين يشاركون بمجلس عزاء قتلى القنصلية في دمشق (فيديو)  

شارك قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني، وكبار قادة الحرس الثوري في مجلس عزاء أقيم في طهران، لقتلى الحرس الثوري الذين قضوا بغارة على القنصلية الإيرانية في دمشق.

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ووسط حشد من المعزين، حضر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، وقائد فيلق القدس إسماعيل قآني، والعميد محمد رضا فلاه زاده نائب قائد فيلق القدس، واللواء سيد يحيى صفوي مساعد وكبير مستشاري الحرس الثوري، وعدد من القادة العسكريين.

RT

RT

وبينما لم تعترف إسرائيل رسميا بالغارة، أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين الماضي، مقتل 7 عسكريين في صفوفه، بينهم مستشاران كبيران، بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وعلى وقع التهديدات الإيرانية بأن الرد على الغارة، سيكون حتميا، تحدثت تقارير إعلامية عن رفع حالة التأهب في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، استعدادا لهجوم كبير من قبل إيران خلال الأسبوع المقبل، فيما رجحت تقارير أخرى أن يكون الرد الإيراني مباشر.

المصدر: RT