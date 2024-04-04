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مصدر إسرائيلي: مقتل 9 عسكريين إسرائيليين يحملون الجنسية الروسية منذ اندلاع القتال في غزة

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مصدر إسرائيلي: مقتل 9 عسكريين إسرائيليين يحملون الجنسية الروسية منذ اندلاع القتال في غزة
Sputnik
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قال مصدر في السفارة الإسرائيلية في موسكو، إن عدد العسكريين الإسرائيليين الحاملين للجنسية الروسية الذين قتلوا منذ بدء القتال في قطاع غزة، وصل إلى تسعة.

وأضاف المصدر: "فعلا الحديث يدور عن تسعة جنود قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي يحملون الجنسية الروسية".

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وأوضح المصدر، أنه يوجد بين جنود الجيش الإسرائيلي الكثير من الروس الذين يحملون جنسية مزدوجة.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر في السفارة الإسرائيلية لمراسل تاس، أن الروس الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية يخضعون للتعبئة على أساس عام ويتم تجنيدهم "بالآلاف".

يوم أمس الأربعاء ، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 32975 شخصا، والجرحى إلى 75577.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 180 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

 

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