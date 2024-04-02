صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 32916، والجرحى إلى 75494.
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و102 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضافت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأردفت: "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 32916 شهيدا و 75494 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
ولايزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.
المصدر: RT