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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي
AP
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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 32916، والجرحى إلى 75494.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و102 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأردفت: "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 32916 شهيدا و 75494 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ولايزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

المصدر: RT

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