صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 32975 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 32975 شخصا، والجرحى إلى 75577.

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وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 شهيد و83 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"،

وأوضحت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32975 شهيد و إصابة 75577منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ولايزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 180 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

المصدر: RT