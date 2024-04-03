البيت الأبيض يعلق على احتمال نقل تنسيق المساعدات لأوكرانيا من الولايات المتحدة إلى الناتو

وصف البيت الأبيض مسألة نقل إدارة مجموعة الاتصال الخاصة بتنسيق المساعدات العسكرية لكييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها مناقشات أولية واستنتاجات افتراضية.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريح صحفي يوم الأربعاء، أنهه لا ينوي التعليق على "ما يبدو أنه مناقشات أولية".

وأضاف: "لن أتكهن بشأن المناقشات الافتراضية التي قد يجريها أو لا يجريها بعض أعضاء الناتو".

وكانت أفادت وكالة "بلومبرغ" أمس الثلاثاء بأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ينوي تقديم اقتراح في قمة الناتو في الولايات المتحدة المقررة في يوليو المقبل، لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار لدفع ثمن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا على مدى 5 سنوات، فضلا عن نقل إدارة تنسيق جميع الإمدادات العسكرية إلى كييف من الولايات المتحدة إلى الناتو.

وبحسب الوكالة، يجب أن تصبح هذه المقترحات المقدمة من ستولتنبرغ تعويضا لأوكرانيا عن رفض الناتو دعوة هذا البلد للانضمام إلى الحلف.

بدورها ذكرت وكالة "فاينانشال تايمز" أن هذا سيسمح للولايات المتحدة بتخفيض مساعدتها لأوكرانيا من 60 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.

المصدر: وكالات