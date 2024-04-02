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الاستخبارات الروسية تكشف عن طبيعة المعلومات التي تلقتها موسكو من واشنطن حول اعتداء "كروكوس"

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الاستخبارات الروسية تكشف عن طبيعة المعلومات التي تلقتها موسكو من واشنطن حول اعتداء
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أكد رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن المعلومات التي زودت بها واشنطن الجانب الروسي لم تسمح بتحديد نطاق البحث عن منفذي الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس".

وأضاف ناريشيكين ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران قد حذرتا فعلا من الهجوم: "في الواقع، تلقت أجهزة الاستخبارات، جهاز الأمن الفيدرالي معلومات من الولايات المتحدة حول احتمال وقوع هجوم إرهابي، لكن هذه المعلومات كانت عامة جدا".

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ونفى متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أمس وجود أي معلومات لديه حول تسليم إيران لروسيا معلومات حول تهديدات أمنية قبل الهجوم الإرهابي على "كروكوس".

وكانت تقارير غربية قد أشارت إلى أن أجهزة الأمن الأوروبية والأمريكية أخفت عن الجانب الروسي معلومات حول هجوم "كروكوس" الإرهابي، "منعا لكشف مصادر معلوماتها وأساليبها الاستخبارية" لروسيا.

وتعرض مجمع "كروكوس" في ضواحي موسكو لاعتداء إرهابي مساء 22 مارس الماضي، أسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: تاس

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