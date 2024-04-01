بيسكوف يعلق على نقل إيران المزعوم لبيانات حول هجوم "كروكوس" الإرهابي

نفى متحدث الكرملين دميتري بيسكوف وجود أي معلومات لديه بشأن نقل إيران المزعوم لروسيا بيانات حول تهديدات أمنية قبل الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي هول".

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جاء ذلك وفقا لتصريحات بيسكوف خلال الإفادة الصحفية اليوم الاثنين، حيث قال أحد الصحفيين إن مصادر إيرانية أفادت بأن إيران "نقلت بيانات حول هجوم إرهابي يجري الإعداد له على الأراضي الروسية، قبل أيام قليلة من المأساة التي وقعت في (كروكوس سيتي هول)، 22 مارس".

وقال بيسكوف ردا على ذلك: "كلا، لا أعرف أي شيء عن هذا".

وكان هجوما إرهابيا قد وقع بقاعة "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق، وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 144 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي وأصيب أكثر من 600 آخرين.

المصدر: نوفوستي