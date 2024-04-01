حذف قناة "تليغرام" يعتقد أنها كانت تجمع أموالا لمنفذي عملية "كروكوس"

حذفت قناة "تليغرام" التي كانت تجمع الأموال للإرهابيين من خلال محفظة للعملات المشفّرة، ويعتقد أنها استخدمت لتحويل الأموال لمرتكبي اعتداء "كروكوس".

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأنه عند تسجيل الدخول إلى هذه القناة، يظهر الآن إشعار "يبدو أن هذا المستخدم غير موجود بالتطبيق".

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وكان يدير هذه القناة مستخدم يحمل لقب Mavlavi_56، وهو ذات المستخدم الذي يدير قناة "صوت خراسان"، التي كان يتم من خلالها تجنيد المتهمين بالهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي هول".

وقد قام Mavlavi_56 بنشر منشور ثلاث مرات قبيل الهجوم الإرهابي (مرة في 18 مارس، ومرتين في 20 مارس) يحمل عنوان "جمع الأموال لمساعدة أسر وأطفال الأسرى من المجاهدين-المهاجرين"، مع الإشارة إلى عنوان محفظة العملات المشفّرة.

وقد توقفت القناة عن الوجود بعد نشر وكالة "نوفوستي" تقريرا كشف مخططا محتملا لاستخدام محفظة مشفرة لتحويل الأموال إلى الإرهابيين عقب الهجوم الإرهابي على "كروكوس" في 22 مارس الماضي، وقد تم تحويل 2525 دولارا، وهو ما يعادل نصف المبلغ الذي وُعد به الإرهابيون لتنفيذهم العمل الإرهابي.

وكان فريدون شمس الدين، الذي اعتقل للاشتباه بضلوعه في الهجوم الإرهابي، قد اعترف في وقت سابق بأنهم وعدوا بنصف مليون روبل (ما يقرب من 5 آلاف دولار) على ثلاث دفعات، وقد تم بالفعل خروج 2200 دولار من محفظة العملات المشفرة بعد حوالي ساعة أو ساعتين من ظهور التقارير الأولى عن الهجوم الإرهابي.

وكانت قناة "صوت خراسان" التابعة للجناح الطاجيكي لجناح تنظيم "داعش" الإرهابي الذي يسيطر عليه إرهابيو "ولاية خراسان"، قد حذفت من على تطبيق "تليغرام" في وقت سابق.

المصدر: نوفوستي