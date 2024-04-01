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الأردن يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

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الأردن يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق
AP
الهجوم على القنصلية الإيرنية لدى دمشق
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دانت وزارة الخارجية الأردنية الاثنين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، وأدى إلى قتل وجرح عدد من السياسيين والمستشارين الإيرانيين.

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وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية الدكتور سفيان القضاة في بيان رسمي "إن استهداف القنصلية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأعرب القضاة عن تعازي الأردن بضحايا القصف، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

واستهدف الطيران الإسرائيلي اليوم مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة لها ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

هذا وشددت طهران مساء اليوم الاثنين، على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت لاحق مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، في العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

المصدر: RT

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