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سرايا القدس تنشر مقطعا مصورا لتجهيزات عملية استهداف "سيديروت" ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

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عرضت "سرايا القدس" لقطات مصورة من تجهيز وإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنة "سيديروت" ومستوطنات الغلاف من مناطق شمالي قطاع غزة.

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وأظهر مقطع الفيديو عمليات تجهيز الموقع خطوة بخطوة لحشد الصواريخ في المكان وإطلاقها نحو "سيديروت" ومستوطنات غلاف غزة.

هذا وتتواصل عمليات استهداف المستوطنات الإسرائيلية من قبل مقاتلي حركات "المقاومة الفلسطينية" للشهر السادس على التوالي ردا على القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة واستهداف المدنيين

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 32705، والجرحى إلى 75190.

المصدر: RT

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