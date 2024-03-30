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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي
Sputnik
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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 32705، والجرحى إلى 75190.

وجاء في بيان صحة غزة: "الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و98 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية". 

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وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان حول عملياته أن "قوات الجيش والشاباك تواصل عملياتها الدقيقة في منطقة مستشفى الشفاء وفي وسط غزة".

 

 

المصدر: RT

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