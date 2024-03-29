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رئيس الوزراء البولندي: أوروبا تمر بمرحلة ما قبل الحرب وجميع السيناريوهات ممكنة

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رئيس الوزراء البولندي: أوروبا تمر بمرحلة ما قبل الحرب وجميع السيناريوهات ممكنة
Globallookpress
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أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن أوروبا تمر بمرحلة ما قبل الحرب وأن جميع السيناريوهات أصبحت ممكنة، في ظل توتر لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال تاسك في مقابلة مع صحيفة "بايس": "الشيء الأكثر إثارة للقلق في الوقت الحالي هو أن أي سيناريو صار ممكنا، حيث لم نشهد مثل هذا الوضع منذ عام 1945".

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وأضاف: "أعلم أن الأمر يبدو محبطا خاصة بالنسبة لجيل الشباب، لكننا بحاجة إلى الاعتياد على المرحلة الجديدة. نحن نعيش في مرحلة ما قبل الحرب.. أنا لا أبالغ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف تصريحات الغرب حول احتمال شن هجوم روسي على بولندا أو دول البلطيق بأنها هراء مطلق، مؤكدا أن هذه "طريقة جديدة يتبعها الساسة الغربيون لابتزاز أموال شعوبهم".

فيما أشارت الخارجية الروسية إلى أن نشاط "الناتو" في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود موجّه لإعداد أعضائه لصدام محتمل مع روسيا.

 

المصدر: نوفوستي

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