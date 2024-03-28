بوتين يكشف لماذا يطلق الغرب تصريحات عن احتمال شن هجوم روسي على دول أوروبية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التصريحات بشأن احتمال شن هجوم روسي على بولندا أو دول البلطيق بأنه هراء مطلق.

وقال بوتين خلال محادثة مع طيارين عسكريين أثناء رحلة عمل إلى مدينة تورجوك في مقاطعة تفير: "هذا محض هراء، احتمال شن هجوم على دول أخرى، على بولندا، ودول البلطيق. وأيضا هناك من يخيف التشيك (من ذلك).. هذا مجرد هراء، وطريقة أخرى لخداع شعوبهم، والحصول على نفقات إضافية ببساطة، وجعلهم يتحملون العبء على أكتافهم".

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وأكد بوتين في وقت سابق، أن روسيا ليست بصدد قتال حلف "الناتو"، وهذا مجرد هراء، حيث أن الفارق في الإنفاق العسكري كبير.

وقال بوتين: "أنفقت الولايات المتحدة عام 2022 (لأغراض عسكرية) 811 مليار دولار، وروسيا 72 مليارا. هل سنقاتل "الناتو" بهذه النسبة أو شيء من هذا القبيل؟ هذا هو مجرد هراء".

المصدر: "غازيتا. رو"