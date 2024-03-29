بايدن يرد على سخرية ترامب بفيديو

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ينتهج أسلوب الهجوم المضاد بعد أن تلقى ضربات وانتقادات موجعة على مدى أشهر من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي أحدث حملاته ضد ترامب، نشر بايدن فيديو لترامب يمارس الغولف، اللعبة الأحب على قلبه.

وكتب بايدن على حسابه في منصة "إكس" معلقا على مقطع يقارن بين إنجازاته وما يفعله خصمه الجمهوري.

I’ll tell you this: There’s a difference between the two candidates in this election. pic.twitter.com/yGi2LvPkUH — Joe Biden (@JoeBiden) March 28, 2024

ففيما بدا ترامب في الفيديو مستمتعا بلعبته المفضلة، عدد الفيديو المقارن الإنجازات التي حققها بايدن خلال فترة رئاسته، فضلا عن الزيارات التي قام بها لـ8 ولايات متأرجحة في 18 يوما فقط، والتي تطرقت إلى شتى المواضيع الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الأمريكيين.

جاء ذلك، فيما كان من المرتقب أن يحضر الرئيس السابق جنازة ضابط الشرطة جوناثان ديلر في نيويورك، الذي قتل بالرصاص إيقافه سيارة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كذلك حضر بايدن مع الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون حدثا مهما في نيويورك أيضا لجمع التبرعات، حيث دافع سلفاه بشدة عن سياسة البيت الأبيض في العديد من الملفات على رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يشار إلى أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية كان دأب خلال خطاباتها وحملاته الانتخابية على السخرية من بايدن، والتشكيك في قدراته العقلية، وتركيزه.

كما سخر أيضا من هفواته الكلامية، فضلا عن تعثراته ووقعاته أرضا.

المصدر: The Hill