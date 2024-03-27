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عضو في الكنيست الإسرائيلي يطالب نتنياهو باجتياح رفح في رمضان

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عضو في الكنيست الإسرائيلي يطالب نتنياهو باجتياح رفح في رمضان
AP
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طالب عضو الكنيست الإسرائيلي ألموغ كوهين، يوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالدخول إلى رفح وشن عملية عسكرية واسعة النطاق فورا خاصة في شهر رمضان.

وقال ألموغ كوهين: "ينبغي الدخول إلى رفح في شهر رمضان تحديدا، حيث يكون الجميع متعبين ومنهكين وصائمين، وهذا هو أفضل وقت لجمعهم وتفكيك قوتهم".

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعتبر شن إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح سيزيد من عزلة تل أبيب على الساحة العالمية.

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يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ173، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهداف الفلسطينيين ومنازلهم، رغم صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مع مطالبات دولية بتنفيذه.

المصدر: RT

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