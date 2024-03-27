الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من لواء "جفعاتي" في معارك جنوبي قطاع غزة (صورة)
RT @idfonline
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء مقتل جندي من لواء "جفعاتي" في معارك جنوبي قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه سمح بنشر تفاصيل مقتل الرقيب أول نسيم كحلون (21 عاما) أحد جنود الكتيبة 435 التابعة للواء جفعاتي.
وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجندي قتل بنيران مسلحين فلسطينيين خلال إعادة التوغل في منطقة حي الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة.
ونشر الجيش صورة الرقيب أول نسيم كحلون الذي لقي مصرعه في خان يونس.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن إصابة 22 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه ارتفع إلى 597 منذ السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: RT