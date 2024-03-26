"حزب الله" ينشر مشاهد استهداف قاعدة "يردن" الإسرائيلية في الجولان المحتل (فيديو)

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهداف قاعدة "يردن" التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وأصدر "حزب الله" في وقت سابق بيان حول عملية الاستهداف، قال فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على اعتداء العدو الصهيوني الذي طال البقاع استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:20 ‌‏من بعد ظهر يوم الثلاثاء 26-03-2024 ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل - مقر القيادة ‏الرئيسي في زمن الحرب - بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا، مع تصاعد حدة الاشتباكات. فيما جددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

المصدر: RT