وسائل إعلام: قبطان السفينة التي صدمت جسرا في بالتيمور الأمريكية قد يكون أوكرانيا

أعلنت قناة "سترانا" على "تيلغرام" أن قبطان السفينة التي اصطدمت بجسر "فرانسيس سكوت كي" في مدينة بالتيمور الأمريكية قد يكون أوكراني الجنسية.

وقالت القناة: "يشتبه أن يكون قبطان سفينة دالي، التي دمرت جسرا في ولاية ماريلاند الأمريكية الليلة، مواطنا أوكرانيا".

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وفي الوقت ذاته ذكرت شركة تشغيل السفينة "سينرجي مارين غروب" أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 شخصا من الهند.

وأعلن مشغل السفينة الثلاثاء أنه ما من مصابين في أوساط طاقم الناقلة. وجاء في الموقع الإلكتروني لمجموعة "سينرجي مارين غروب" إن "كلّ أعضاء الطاقم، بمن فيهم القبطانان، تم العثور عليهم وما من مصابين في صفوفهم".

وكان طاقم السفنية قد أبلغ السلطات قبيل الحادث بمشكلة تقنية أفقدت السفينة طاقتها وجعلتها خارجة عن السيطرة، بحسبما كشف حاكم ولاية ماريلاند ويس مور، ما أدى لتعطيل الحركة المرورية على الجسر وإنقاذ الأرواح.

وانهار جسر مروري كبير في وقت مبكر الثلاثاء في بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعدما اصطدمت به ناقلة حاويات، جارفا في سقوطه سيارات وأشخاصا.

المصدر: نوفوستي+ا ف ب