بوتين يبحث مع أمين عام الحزب الشيوعي الفيتنامي تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمين عام الحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو ترونغ عبر الهاتف التعاون الثنائي بين البلدين، وأعربا عن ثقتهما في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.

أفاد بذلك المكتب الصحفي للكرملين، وقال: "تم بحث قضايا العلاقات الثنائية بالتفصيل، مع التركيز على تعزيز التجارة متبادلة المنفعة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتبادلات الإنسانية. وتمت الإشارة بشكل خاص إلى وجود مواقف متشابهة لروسيا وفيتنام تجاه القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي".

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وأضاف المكتب الصحفي، الجانبان أعربا عن ثقتهما في أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الفيتنامية ستتعزز وتقوى لاحقا.

ووفقا لبيان المكتب، جرت المحادثة بشكل تقليدي في جوي ودي وبناء. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار على مختلف المستويات، فضلا عن الاتصالات الشخصية.

أعرب نجوين فو ترونغ، للرئيس بوتين عن تعازيه العميقة فيما يتعلق بهجوم كروكوس الإرهابي.

ونوه المكتب الصحفي للكرملين بأن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين جرى بمبادرة من الجانب الفيتنامي.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

ودعا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي المواطنين إلى التحلي باليقظة والرد بشكل واع على التهديدات والدعوات للقيام بأعمال إرهابية على أراضي روسيا وذلك على خلفية هجوم "كروكوس" الإرهابي.

المصدر: نوفوستي