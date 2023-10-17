بوتين: تجارتنا مع فيتنام تنمو في 2023

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نمو التجارة بين روسيا وفيتنام بأكثر من 6% في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بعد انخفاض سجل العام الماضي.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع الرئيس الفيتنامي فو فان ثونج على هامش منتدى "حزام واحد، طريق واحد"، المنعقد حاليا في بكين.

وقال بوتين: "للأسف، لاحظنا العام الماضي تراجعا طفيفا في التفاعل التجاري والاقتصادي بين بلدينا لكننا نراقب هذا العام تصحيحا، حيث بلغ النمو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام أكثر من 6%".

وأضاف الرئيس الروسي أن لجنة حكومية مشتركة بين البلدين تعمل بالوتيرة المطلوبة لتطوير العلاقات التجارية.

ووصل الرئيس بوتين إلى العاصمة الصينية بكين اليوم للمشاركة في فعاليات وأنشطة منتدى "حزام واحد، طريق واحد".

المصدر: نوفوستي