منظمة التعاون الإسلامي تعزي روسيا بضحايا الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف قاعة الاحتفالات "كروكوس سيتي هال" في مركز تجاري قرب العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها على حسابها في منصة "إكس": "دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف قاعة الاحتفالات كروكس سيتي هال بالقرب من موسكو، يوم الجمعة 22 مارس 2024 والذي أدى الى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص".

#دانت الأمانة العامة ل #منطمة_التعاون_الإسلامي بأشد العبارات الهجوم #الإرهابي المسلح الذي استهدف

قاعة #الاحتفالات كروكس سيتي هال بالقرب من #موسكو، يوم الجمعة 22 مارس 2024 والذي أدى الى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص. pic.twitter.com/cllKmtyFsH — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 23, 2024

وأضاف البيان: "وعبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".

وعبر معالي #الأمين_العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد #حسين_إبراهيم_طه، عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب #روسيا الاتحادية، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد موقف #منظمة_التعاون_الإسلامي — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 23, 2024

وأردف البيان: "وأكد موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله وضرورة مكافحته. وعبر عن تضامنه مع روسيا الاتحادية وشعبها".

المبدئي والثابت ضد #الإرهاب بجميع أشكاله وضرورة مكافحته. وعبر عن تضامنه مع #روسيا الاتحادية وشعبها. — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 23, 2024

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية عن ارتفاع عدد القتلى نتيجة هجوم "كروكوس" الإرهابي إلى 115 شخصا.

المصدر: RT