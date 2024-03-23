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منظمة التعاون الإسلامي تعزي روسيا بضحايا الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو

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منظمة التعاون الإسلامي تعزي روسيا بضحايا الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو
Globallookpress
من أعمال الإنقاذ والإطفاء بعد هجوم كروكوس الإرهابي في كراسنوغورسك - 22 مارس 2024
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أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف قاعة الاحتفالات "كروكوس سيتي هال" في مركز تجاري قرب العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها على حسابها في منصة "إكس": "دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف قاعة الاحتفالات كروكس سيتي هال بالقرب من موسكو،  يوم الجمعة 22 مارس 2024 والذي أدى الى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص".

وأضاف البيان: "وعبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".

وأردف البيان: "وأكد موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله وضرورة مكافحته. وعبر عن تضامنه مع روسيا الاتحادية وشعبها".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية عن ارتفاع عدد القتلى نتيجة هجوم "كروكوس" الإرهابي إلى 115 شخصا.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)