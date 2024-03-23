في مكالمة هاتفية مع بوتين.. لوكاشينكو يعزي في ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة.

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وقالت الخدمة الصحفية للكرملين اليوم السبت: "أعرب رئيس بيلاروس عن تعازيه العميقة فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في موسكو. وأكد الطرفان استعدادهما للتعاون في مكافحة الإرهاب".

من جانبه، أشار السفير البيلاروسي في موسكو دميتري كروتوي، إلى أن الأجهزة المختصة البيلاروسية تتعاون بنشاط مع الأمن الروسي على خلفية الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو، وأنها ساعدت روسيا، بين أمور أخرى، في إحباط محاولة الإرهابيين للهروب عبر الحدود.

ومساء الجمعة اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى.

وأفادت لجنة التحقيق االروسية اليوم السبت بارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 115 شخصا، بينهم أطفال، في حصيلة غير نهائية، فيما أكدت السلطات نقل أكثر من 100 مصاب الى مستشفيات، بينهم عشرات الحالات الخطيرة.