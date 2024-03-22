الأرجنتين وتشيلي تدينان الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي موسكو

أدانت الأرجنتين وتشيلي الهجوم الإرهابي الذي وقع بالمركز التجاري في ضواحي موسكو وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأرجنتينية أن "الأرجنتين تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع بمركز كروكس سيتي التجاري بضواحي موسكو". كما أعربت الأرجنتين عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

كما وأدانت تشيلي الهجوم الإرهابي الذي وقع، حيث أوضحت وزارة الخارجية في بيان: "تشيلي تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع بمركز كروكس سيتي التجاري بضواحي موسكو". فيما أعربت عن "تعازيها الخالصة لأسر الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين".

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يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلح مساء الجمعة أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه تم نقل ثمانية قاصرين إلى المستشفى بعد الهجوم الإرهابي. فيما أفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرجال المشتبه بتورطهم في الهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو.

المصدر: RT