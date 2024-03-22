مستشار سابق للرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي يشعر بالصدمة بعد الضربات الروسية الدقيقة

قال المستشار السابق للرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يشعر بالصدمة والارتباك بعد الهجوم الروسي الدقيق على منشآت الطاقة الأوكرانية.

وأوضح أوليغ سوسكين، على قناته في موقع "يوتيوب" قائلا: "اليوم كانت هناك ضربة مروعة، وفي الليلة الأكثر فظاعة، نرى زيلينسكي مرتبكا وفي حالة صدمة مع الوفد المرافق له".

وأشار إلى أن "الضربات الروسية لن تتوقف عند هذا الحد"، ودعا الأوكرانيين إلى الاستعداد للأيام المقبلة، محذرا: "لقد أوضحت بالفعل أن مثل هذه الليلة متوقعة".

وأضاف سوسكين أن "زيلينسكي والوفد المرافق له يتعرضون الآن لضغوط من القادة الأمريكيين الذين يتوافدون على أوكرانيا لإقناع نظام كييف بتقديم تنازلات.. لم يكن من قبيل الصدفة أن يأتي السيناتور ليندسي غراهام، ومستشار جو بايدن جيك ساليفان، ورئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو روب باور، هذا يوضح أنهم يجبرون السلطات الأوكرانية على التسوية".

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ووصفت وزارة الطاقة الأوكرانية الضربات الليلية على منظومة الطاقة في البلاد بأنها الأكبر على الإطلاق. فيما أبلغت شركة الطاقة عن انقطاعات طارئة في العديد من المناطق.

وأفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مرافق لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق البلاد لقصف وصف بأنه الأشد في الفترة الأخيرة.

هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة أن قواتها استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية. كما أوضحت الوزارة، أن الضربة المكثفة بالأسلحة عالية الدقة أصابت منشآت الطاقة والمجمع الصناعي العسكري وتقاطعات السكك الحديدية والترسانات وأماكن انتشار وحدات القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

المصدر: نوفوستي