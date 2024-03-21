تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق القرم وبيلغورود وبريانسك في الساعات الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت بعد ظهر اليوم الخميس محاولات أوكرانية لشن هجمات بطائرات بدون طيار على مواقع في شبه جزيرة القرم ومقاطعتي بيلغورود وبريانسك الروسية.

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وقالت الدفاع الروسية في سلسلة بيانات لها إن الدفاعات الجوية المناوبة أسقطت بين الساعة الثانية والنصف والساعة الثالثة والنصف بعد الظهر 3 مسيرات معادية فوق القرم، ومسيرتين فوق بيلغورود إضافة إلى مسيرة أخرى فوق بريانسك.

وصباح اليوم، أفادت الدفاع الروسية باعتراض 10 قذائف من راجمة الصواريخ Vampire تشيكية الصنع في سماء بيلغورود.

وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الخميس، أنه تم تدمير ما مجموعه 163 طائرة مسيرة و20 قذيفة من راجمات الصواريخ المعادية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: RT