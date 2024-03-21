 
مباشر

تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق القرم وبيلغورود وبريانسك في الساعات الأخيرة

أخبار العالم

تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق القرم وبيلغورود وبريانسك في الساعات الأخيرة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7b9

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت بعد ظهر اليوم الخميس محاولات أوكرانية لشن هجمات بطائرات بدون طيار على مواقع في شبه جزيرة القرم ومقاطعتي بيلغورود وبريانسك الروسية.

إقرأ المزيد
الجيش الروسي يصد 10 قذائف صاروخية معادية فوق مقاطعة بيلغورود
الجيش الروسي يصد 10 قذائف صاروخية معادية فوق مقاطعة بيلغورود

وقالت الدفاع الروسية في سلسلة بيانات لها إن الدفاعات الجوية المناوبة أسقطت بين الساعة الثانية والنصف والساعة الثالثة والنصف بعد الظهر 3 مسيرات معادية فوق القرم، ومسيرتين فوق بيلغورود إضافة إلى مسيرة أخرى فوق بريانسك.

وصباح اليوم، أفادت الدفاع الروسية باعتراض 10 قذائف من راجمة الصواريخ Vampire تشيكية الصنع في سماء بيلغورود.

وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الخميس، أنه تم تدمير ما مجموعه 163 طائرة مسيرة و20  قذيفة من راجمات الصواريخ المعادية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا