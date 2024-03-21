الجيش الروسي يستهدف مركز صنع قرار للقوات الأوكرانية ويحرر بلدة في دونيتسك

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة، بما فيها صواريخ "كينجال"، مراكز صنع القرار للقوات المسلحة الأوكرانية، كما حررت بلدة جديدة في دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إنه "خلال الليلة الماضية، شنت القوات الجوية الفضائية الروسية ضربة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى تطلق من الجو، بما في ذلك صواريخ كينجال الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، على مراكز صنع القرار في القوات المسلحة الأوكرانية والقواعد اللوجستية ونقاط انتشار مؤقت لقوات العمليات الخاصة والقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

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وأكدت الدفاع الروسية أن الضربة حققت أهدفها وتمت إصابة كل المواقع المستهدفة.

وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت خلال اليوم الماضي على محطة سكة الحديد أليباسروفايا على محور دونيتسك، وحررت بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا، والواقعتين في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى لتقرير الدفاع الروسية:

على محور كوبيانسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 عسكريا

على محور بيلغورود، تواصل الوحدات الروسية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع اختراق مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية وتدميرها في المناطق الحدودية لأوكرانيا

خسر العدو على ذلك المحور نحو 30 مسلحا، و3 شاحنات صغيرة، وراجمة صواريخ Vampire تشيكية الصنع

بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 250 جنديا على محور دونيتسك، وأكثر من 320 جنديا على محور أفدييفكا

على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات مجموعة قوات "فوستوك" وضعها التكتيكي، خسر العدو نحو 120 عسكريا

على محور خيرسون، خسرت القوات الأوكرانية نحو 50 جنديا

إصابة مستودع تخزين وورشة إصلاح للطائرات بدون طيار، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 132 منطقة

إسقاط 163 طائرة مسيرة و20 صاروخا من طراز HIMARS وراجمة صواريخ Vampire تشيكية الصنع.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية