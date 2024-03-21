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الجيش الروسي يصد 10 قذائف صاروخية معادية فوق مقاطعة بيلغورود

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الجيش الروسي يصد 10 قذائف صاروخية معادية فوق مقاطعة بيلغورود
Sputnik
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش تمكنت فوق مقاطعة بيلغورود من اعتراض وإسقاط 10 قذائف أطلقتها القوات الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إطلاق هذه القذائف من راجمات صواريخ تشيكية الصنع من طراز Vampire.

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وجاء في بيان للوزارة اليوم الخميس: "في 21 مارس، حوالي الساعة 8:00 صباحا، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة RM-70 Vampire".

وأضاف البيان: "وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، من تدمير 10 قذائف صاروخية معادية في الجو فوق مقاطعة بيلغورود".

ولم تذكر الوزارة في بيانها، وقوع إصابات أو حدوث أضرار نتيجة لذلك.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: تاس

 

 

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