كييف تفسر تصريح ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا

زعم وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان يعني بتصريحاته عن إرسال قوات إلى أوكرانيا، إرسال مدربين وليس قوات للقتال.

وقال كوليبا: "عندما تحدث ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا أصيب القادة الأوروبيون بالذعر، فيما ماكرون كان يقصد إمكانية تدريب الجنود الأوكرانيين مباشرة في أوكرانيا وليس خارجها كما يحدث الآن".

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وأكد كوليبا أن كييف لم تتقدم بطلب لإرسال جنود إلى أوكرانيا مضيفا أن كييف تحتاج إلى ذخيرة ومسيرات وصواريخ بعيدة المدى "لتدمير المراكز اللوجستية للقيادة العسكرية الروسية".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي أعلن في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد إجماع غربي على هذه الخطوة حاليا.

من جانبه أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أنه لا يؤيد تصريح الرئيس الفرنسي حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا أن فرنسا تعمل على حشد تحالف من الدول المستعدة لاحتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وأعلنت روسيا أن باريس تحشد ألفي جندي لإرسالهم إلى أوديسا جنوب غرب أوكرانيا على البحر الأسود، وأن هذه القوات ستصبح "هدفا أولويا للجيش الروسي فور وصولها"، محذرة ماكرون وباريس من عواقب ذلك.

المصدر: تاس