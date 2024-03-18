وزير الخارجية التركي يستبعد التوصل لحل للأزمة الأوكرانية العام الجاري

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه لا يرى أساسا يمكن أن يبنى عليه حل النزاع في أوكرانيا هذا العام.

وقال فيدان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن تورك": "لا يوجد أساس في عام 2024 يمكن من خلاله أن نتوقع تطورا لهذه المسألة، ولا نرى ذلك في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استعداد أنقرة للعب أي دور يمكن أن يسهل العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا.

هذا قد أكدت روسيا باستمرار استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للأزمة الأوكرانية، مع أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض.

وترفض كييف التفاوض وتصر بدعم غربي على الاستمرار في الخيار العسكري، الذي كبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات مع استمرارها في فقدان مناطق جديدة مع تقدم الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي