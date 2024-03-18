أردوغان يهنئ بوتين في اتصال هاتفي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين إنه: "بمبادرة من الجانب التركي، أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وهنأ الزعيم التركي بحرارة فلاديمير بوتين على فوزه المقنع في انتخابات رئيس الجمهورية، وتمنى له نجاحات جديدة في عمله لصالح شعب روسيا".

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في وقت سابق اليوم الاثنين، أنه وبعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع، حصل بوتين على 87.28% من أصوات الناخبين الروس.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلاّ بامفيلوفا، إن التصويت في الانتخابات الرئاسية في روسيا 2024 سجل أعلى نسبة في تاريخ البلاد بلغت 77.44%، بتصويت أكثر من 87.1 مليون مواطن.

المصدر: نوفوستي