تعرض منظومة الانتخابات الروسية لأكثر من 90 ألف هجوم سيبراني من أوروبا وأمريكا الشمالية

أعلن مدير شركة "روس تيليكوم" الروسية للاتصالات إيغور لابونوف تعرض منظومة الانتخاب الروسية لأكثر من 90 ألف هجوم سيبراني من أوروبا وأمريكا الشمالية في اليوم الأول للانتخابات.

وقال لابونوف: "شنّت بالأمس عدد كبير جدا من الهجمات ومحاولات اختراق مواردنا بلغت أكثر من 90 ألف هجوم".

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وأضاف: "عندما نتحدث عن مثل هذا المستوى غير المسبوق من الهجمات السيبرانية، يجب أن نفهم أن الغرب يقاتل ضدنا. سجلنا في اليوم الأول من التصويت هجمات من أوكرانيا وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية".

وقال: "هناك هجوم غير مسبوق تم تنفيذه أمس في الساعة 12:47 بتوقيت موسكو على منصة التصويت الإلكتروني بواقع أكثر من 2.5 مليون نقرة في الثانية".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الروسية يوم أمس وستستمر حتى الـ17 من مارس الجاري.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

المصدر: نوفوستي