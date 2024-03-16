زاخاروفا: الغرب بذل جهودا "جبّارة" لتعطيل الانتخابات الرئاسية الروسية

أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الدول الغربية المعادية لروسيا حاولت بنشاط خلال السنة الأخيرة تعطيل الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأضافت زاخاروفا: "تحركات خصومنا المعادية لم تبدأ قبل أسبوع ولا حتى شهر، بل يبدو لي أنهم بذلوا كل ما في وسعهم خلال العام الماضي لتعطيل الانتخابات أو منع إجرائها، أو تشويه الانتخابات بمختلف الطرق".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الغرب نظم حملات تضليل ومارس نفوذه في الفضاء السيبراني من نشر وترويج محتويات مغرضة، إلى حظر تطبيقات المؤسسات والمنظمات الروسية على المنصات الرقمية، وهو ما "يعد عنصر تأثير في غاية الجدية".

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وأضافت زاخاروفا أنه لتحقيق هذه الأهداف تم أيضا استخدام المعارضة المأجورة، التي تبين أن عناصرها أما من عملاء النفوذ، أو مجرد مأجورين.

وقالت: "لقد تم استخدام كل شيء، ولكن كل ذلك لم يساعد الغرب في تحقيق هدفه. لا شك في أن وحدة مواطني روسيا التي تظهرها الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد، تثير غضب وكراهية الغرب... اتحدت بلادنا في مواجهة التهديد الواضح، ولحل المشاكل التي تواجهنا. وهذا كله يثير غضب الغرب ويثير الكراهية والمشاعر العدوانية هناك".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الروسية يوم أمس وستستمر حتى الـ17 من مارس الجاري.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

المصدر: تاس