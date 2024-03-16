خبير: "الناتو" أمام خيار صعب.. الاعتراف بالهزيمة أو إرسال قواته إلى أوكرانيا

اعتبر الضابط الأمريكي المتقاعد بريان بيرليتيك أنه على "الناتو" إرسال قواته إلى أوكرانيا لتفادي الهزيمة رغم خطورة ذلك، أو الاعتراف بخسارة المواجهة مع روسيا.

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وأضاف عبر قناته على يوتيوب The New Atlas أن نقص الأفراد وضيق الوقت لإعداد ألوية إضافية (بعد خسائر قوات كييف البشرية الفادحة) يمثل مشكلة هائلة أمام القوات الأوكرانية.

وتساءل: "من أين ستحصل أوكرانيا على جنود جدد؟ لا يمكن تسريع هذه العملية بأي شكل من الأشكال".

وقال إن الوضع المتردي في كييف من شأنه أن يضع دول الأطلسي أمام خيار خطير يتمثل بالاعتراف بالهزيمة في المواجهة غير المباشرة مع روسيا، أو إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وحذر من أنه "إذا نظرت إلى مدى سوء استعداد "الناتو" لهذا النزاع مع كل أخطائه، فإن مناقشة تدخله يشكل خطرا كبيرا للغاية".

وأكد ماكرون في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، وأشار إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن أن فرنسا تعمل على تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

إلا أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ صرح بأنه لا يؤيد الرئيس الفرنسي في إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وتعليقا على ذلك قال الكرملين إن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا والأطلسي.

المصدر: نوفوستي