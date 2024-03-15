الكرملين: فرنسا قد تغوص أعمق في حرب أوكرانيا

أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون حول "ضرورة منع انتصار روسيا"، تؤكد أن باريس لا تتورع عن الغوص أعمق في حرب أوكرانيا.

وأضاف: "نتابع تصريحات السيد ماكرون التي تظهر أن روسيا عدو لفرنسا. هذا يؤكد انجرار فرنسا إلى الحرب في أوكرانيا، حيث تشارك في هذه الحرب بشكل غير مباشر ولا تتورع استنادا لتصريحات السيد ماكرون عن زيادة انغماسها فيها".

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وقال ماكرون مؤخرا عبر قناة "فرانس 2" التلفزيونية، إن "ما يدور في أوكرانيا حرب وجودية لفرنسا وأوروبا"، وأن فرنسا مستعدة "لاتخاذ قرارات لضمان عدم انتصار روسيا".

وأكد ماكرون في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، وأشار إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن أن فرنسا تعمل على تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

إلا أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ صرح بأنه لا يؤيد الرئيس الفرنسي في إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي