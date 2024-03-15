رئيس كازاخستان لا يستبعد تغيير شعار الدولة الذي يشير إلى الحقبة السوفيتية

أقر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بإمكانية تغيير شعار الدولة نظرا لوجود علامات فيه تشير للحقبة السوفيتية من عمر البلاد التي كانت أصلا جزءا من الإمبراطورية الروسية قبل الاتحاد.

وأضاف رئيس كازخستان: "أعتقد أنه من المستحسن أن نأخذ في الاعتبار الحجج المعقولة المطروحة من الخبراء والمواطنين بمن فيهم الشباب، بأن شعار كازاخستان في غاية التعقيد ويتضمن علامات من الحقبة السوفيتية. وإذا كان هناك اتفاق عام، سيصبح من الممكن تشكيل لجنة خاصة تبحث بشكل موضوعي جميع الجوانب وتجري مناقشات عامة. وبعد ذلك، سنعلن عن مسابقة مفتوحة لأفضل رسم تخطيطي لشعار دولة كازاخستان الجديد".

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وأشار توكاييف إلى أنه يجب تنظيم موضوع رموز مدن ومناطق كازاخستان ووضعها في مستوى موحد، حيث لا تعكس الخصائص الإقليمية فحسب، بل وتتناسق مع الشعار الأساسي للبلاد.

وشعار الجمهورية الحالي هو تمثيل للجزء العلوي لخيمة اليورت في سماء زرقاء تضيئها أشعة الشمس.

ويحمل الجزء السفلي كلمة QAZAQSTAN أي كازاخستان، ويتكون الشعار من اللونين الذهبي والأزرق السماوي.

المصدر: نوفوستي