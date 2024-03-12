قال زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو، لوكالة نوفوستي إن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون الذي يعد بتزويد أوكرانيا بإمدادات جديدة من الأسلحة مستعد لتفكيك وتحطيم جيشه بالكامل.

وأوضح السياسي الفرنسي: "موضوعيا، حرية العمل في فرنسا محدودة، واليوم ليس لدينا قدرات عسكرية وإنتاجية كبيرة، والسؤال: هل سيقررون تفكيك الجيش الفرنسي؟ هل هم على استعداد لتجاوز قانونهم الخاص بشأن البرامج العسكرية التي تم إنشاؤها للجيش الفرنسي؟".

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وأضاف فيليبو: "أعتقد أنه لا توجد حدود بشأن ذلك، إنهم مستعدون لتحطيم الجيش الفرنسي حتى النهاية".

هذا وحذرت المعارضة الفرنسية ماكرون من تجاوز خطوط حمراء والتورط في صراع مع روسيا.

وفي بداية عام 2024، أعلن ماكرون عن تسليم صواريخ كروز إضافية من طراز "سكالب" إلى كييف.

كما أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن فرنسا ستزيد إمدادات الذخيرة إلى كييف. فيما أشار فيليبو إلى أن الزيادة في الإمدادات العسكرية لأوكرانيا تضر بالجيش الفرنسي.

وانتقدت المعارضة الفرنسية زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في وقت أكدت فيه السلطات الفرنسية أنها غير قادرة على دفع معاشات تقاعدية وإعانات للمزارعين المحتجين وتقوم بخفض ميزانيات الإدارات الرئيسية، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة التعليم.

المصدر: نوفوستي