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ماكرون: سنسلم أوكرانيا 40 صاروخا جديدا طويل المدى من طراز "سكالب"

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ماكرون: سنسلم أوكرانيا 40 صاروخا جديدا طويل المدى من طراز
AFP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون يوم الثلاثاء، أن بلاده ستسلم كييف 40 صاروخا جديدا طويل المدى من طراز "سكالب" ومئات القنابل مؤكدا أنه سيزور أوكرانيا في فبراير المقبل.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي: "سأتوجه شخصيا إلى أوكرانيا في فبراير وسنقوم بعمليات تسليم جديدة تشمل حوالي أربعين صاروخا من طراز سكالب ومئات القنابل".

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وشدد ماكرون على أن أولوية أوروبا يجب أن تكون "الحؤول دون انتصار روسيا" مؤكدا أن فرنسا والاتحاد الأوروبي قد يضطران إلى "اتخاذ قرارات جديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة لعدم السماح بانتصار روسيا".

وأشار الرئيس الفرنسي أيضا بأن فرنسا "تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق أمني مع كييف على غرار الاتفاق الذي أبرم الجمعة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا لمدة عشر سنوات".

وكان وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه وصل يوم السبت الماضي، في أول زيارة له إلى أوكرانيا بعد توليه هذا المنصب ووعد بأن تواصل باريس دعمها لنظام كييف.

قبل ذلك، زار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مدينة كييف. وأعلن من هناك عن أكبر حزمة مساعدات لأوكرانيا حتى الآن بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني (3.2 مليار دولار) لعام 2024، ووقع اتفاقية تعاون أمني مدتها 10 سنوات مع زيلينسكي.

المصدر: أ ف ب +RT

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