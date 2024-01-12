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المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين يصدر بيانا

سوناك يزور كييف اليوم ويعلن عن مساعدات مالية جديدة

أخبار العالم

سوناك يزور كييف اليوم ويعلن عن مساعدات مالية جديدة
AFP
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أفاد بيان صدر عن الحكومة البريطانية، بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيقوم بزيارة كييف للإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا.

وجاء في البيان: "سيقوم رئيس الوزراء بزيارة كييف اليوم (الجمعة) لوضع الخطوط العريضة لحزمة جديدة كبيرة من إجراءات الدعم وإعادة التأكيد على الشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا".

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في نوفمبر عام 2022، زار ريشي سوناك العاصمة كييف في أول زيارة له بعد توليه منصب رئيس الحكومة. وتقدم بريطانيا الدعم العسكري والمالي لنظام كييف وتشارك في تدريب العسكريين الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي

 

 

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