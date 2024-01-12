سوناك يزور كييف اليوم ويعلن عن مساعدات مالية جديدة

أفاد بيان صدر عن الحكومة البريطانية، بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيقوم بزيارة كييف للإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا.

وجاء في البيان: "سيقوم رئيس الوزراء بزيارة كييف اليوم (الجمعة) لوضع الخطوط العريضة لحزمة جديدة كبيرة من إجراءات الدعم وإعادة التأكيد على الشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا".

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في نوفمبر عام 2022، زار ريشي سوناك العاصمة كييف في أول زيارة له بعد توليه منصب رئيس الحكومة. وتقدم بريطانيا الدعم العسكري والمالي لنظام كييف وتشارك في تدريب العسكريين الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي