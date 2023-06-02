بريطانيا تعلن عن تدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين خلال أسابيع

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن بدء المملكة المتحدة في تدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين في الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الوزراء اليوم الجمعة، عقب لقائه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في كيشيناو، مولدوفا.

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وتحدث سوناك، خلال اجتماعه بزيلينسكي، عن الوضع على الأرض في أوكرانيا، وناقشا كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم هجوم أوكرانيا المضاد، فيما تحدث رئيس الوزراء البريطاني عن خطط بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين في المملكة المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد سوناك مجددا على أن "المكان المناسب لأوكرانيا هو في حلف (الناتو)"، مشددا على أن بريطانيا "ستدعم تطلعات كييف للانضمام إلى الحلف في السنوات المقبلة".

وكانت رئاسة الوزراء قد أعلنت أن المملكة المتحدة ستبدأ تدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين في الصيف بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين لندن وكييف في فبراير الماضي، فيما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، 17 مايو الماضي، إن السلطات البريطانية مستعدة للمشاركة في تشكيل تحالف دولي لنقل الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الدفاع كذلك إلى أن لندن ستدعم أي دولة تعلن عن رغبتها في إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، سواء كانت سوفيتية أو أمريكية الصنع (من طراز "إف-16")، وهو ما طلبت كييف الحصول عليه في الأشهر الأخيرة. في الوقت نفسه، استبعد والاس إمكانية نقل مقاتلات Eurofighter Typhoon البريطانية إلى كييف.

المصدر: تاس