ستولتنبرغ يدعو دول "الناتو" إلى زيادة إنتاج الذخيرة

دعا الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ دول الحلف إلى رفع وتيرة إنتاج الذخيرة، بسبب استنزاف مخزوناتها.

جاء ذلك في مقابلة مع "بلومبرغ"، في خضم حديثه عن الحاجة إلى زيادة إنتاج الذخيرة حيث قال: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في جميع أنحاء التحالف، ما نحتاجه حقا هو توقيع العقود مع شركات الدفاع، لأن الصناعة حينها ستكون جاهزة للاستثمار وزيادة الإنتاج".

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ووفقا لستولتنبرغ، فقد دعا "الناتو" ممثلين عن صناعات الدفاع للانضمام إلى اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل في يونيو لتسهيل التعاقد.

وتابع: "في هذه المرحلة، استنفد الحلفاء الإمدادات، ليكونوا قادرين على دعم أوكرانيا، وهذا ليس مسارا غير مستدام، لهذا فنحن بحاجة إلى زيادة الإنتاج من أجل تلبية هذه الأهداف الجديدة والأكثر طموحا".

وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول "الناتو"، بإمدادها أوكرانيا بالأسلحة، "تلعب بالنار".

كما صرح الكرملين بأن إمداد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي. كما ذكر لافروف كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، وإنما أيضا تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى".

المصدر: RT