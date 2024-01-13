وزير الخارجية الفرنسي الجديد يصل إلى أوكرانيا

أفادت قناة BFMTV اليوم السبت، بأن وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه وصل في أول زيارة له إلى أوكرانيا بعد توليه هذا المنصب ووعد بأن تواصل باريس دعمها لنظام كييف.

مساء يوم أمس، ذكرت الأنباء أن الوزير الفرنسي سافر جوا إلى بولندا، ومن هناك سيسافر لاحقا إلى كييف. وأشار محيطون بالوزير إلى أن الزيارة ذات طبيعة رمزية وتهدف إلى "تأكيد دعم والتزامات فرنسا وأوروبا تجاه أوكرانيا".

إقرأ المزيد

ونقلت القناة التليفزيونية عن الوزير قوله لدى وصوله إلى أوكرانيا: "لقد جئت إلى هنا لأعلن أن فرنسا ستدعم أوكرانيا على المدى الطويل اقتصاديا وعسكريا وإنسانيا".

وقبل الاجتماع المقرر مع فلاديمير زيلينسكي، قال سيجورنيه إن ممثلي فرنسا سيقومون "بعدد من الزيارات" لفهم "ما يحتاجه الأوكرانيون اليوم".

قبل ذلك، زار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مدينة كييف. وأعلن من هناك عن أكبر حزمة مساعدات لأوكرانيا حتى الآن بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني (3.2 مليار دولار) لعام 2024، ووقع اتفاقية تعاون أمني مدتها 10 سنوات مع زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي