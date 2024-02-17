سياسي فرنسي يعلق على قرار ماكرون منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو

علق زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا تقدر قيمتها بـ 3 مليارات يورو، وذلك على حساب الشعب الفرنسي.

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وكتب فيليبو عبر منصة "إكس": "قبل بضعة أيام اشتكى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير من أنه يجهل كيف سيتمكن من صرف الـ 150 مليون يورو التي وعد بها ماكرون المزارعين عقب إضرابهم الأول!، والليلة الماضية صرف ماكرون شيكا لزيلينسكي بقيمة 3 مليارات يورو، ما يقدر بـ 20 ضعف المبلغ الذي وعد به المزارعين".

وأشار فيليبو إلى أن ماكرون اتخذ هذه الخطة على عاتقه دون حساب تبعات قراره أو القلق من عجز ميزانية الدولة والديون التي تعاني منها البلاد وستعاني منها.

وخلص فيليبو إلى أن "المزارعين الغاضبين والفرنسيين الفقراء سيقدرون هذا النفاق الوحشي الذي اتخذه ماكرون بحقهم".

Il y a quelques jours Bruno #LeMaire avait pesté car il ne savait pas « comment il allait financer » les 150 millions d’euros promis aux agriculteurs après leurs premiers barrages !

(cf : https://t.co/IpRJIYPz4W)



Hier soir, #Macron a fait un chèque 20 fois plus important à… pic.twitter.com/HExbbemDQu — Florian Philippot (@f_philippot) February 17, 2024

ووقع الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفاقية حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، تشمل تقديم ما قيمته 3 مليارات يورو مساعدات لكييف.

وأكد ماكرون أن الاتفاقية تحدد الالتزامات التي تعهدت بها دول مجموعة السبع على هامش قمة حلف الناتو في فيلنيوس في يوليو 2023.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق بأن الاتفاقية الأمنية بين باريس وكييف تم توقيعها لمدة 10 سنوات وستظل سارية حتى تنضم أوكرانيا إلى "الناتو".

وقال إن الاتفاقية تشمل تخصيص 3 مليارات يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2024 وتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية حديثة وتدريب الجنود الأوكرانيين، وتعزيز صناعة الدفاع الأوكرانية.

المصدر: RT