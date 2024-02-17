فرنسا تعتزم تطوير آلية لتعويض أوكرانيا عن خسائر الحرب

تعتزم فرنسا وضع آلية في إطار مجموعة الـ7 لتعويض أوكرانيا عن أضرار العملية العسكرية الروسية، بموجب الاتفاق الأمني الموقع بين باريس وكييف مؤخرا.

وجاء في منشور عن الرئاسة الأوكرانية: "سيواصل المشاركون العمل مع دول مجموعة الـ7 ودول أخرى لوضع آلية للتعويض عن الضرر أو الخسائر".

إقرأ المزيد

وينص الاتفاق أيضا على حماية فرنسا البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا بما في ذلك بالوسائل العسكرية، وبشكل رئيسي بتعزيز أنظمة الدفاع الجوي.

وتابع المنشور: "سيعمل المشاركون معا لمنح أوكرانيا إمكانية اكتشاف وردع ووقف أي عدوان إلكتروني".

ووفقا للمنشور، أكدت فرنسا وأوكرانيا على الحاجة إلى توسيع التعاون بين المؤسسات العسكرية للبلدين وإطلاق مشاريع عسكرية مشتركة، تشمل صيانة وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق بأن الاتفاقية الأمنية بين باريس وكييف تم توقيعها لمدة 10 سنوات وستظل سارية حتى تنضم أوكرانيا إلى "الناتو".

وقال إن الاتفاقية تشمل تخصيص 3 مليارات يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2024 وتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية حديثة وتدريب الجنود الأوكرانيين، وتعزيز صناعة الدفاع الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي