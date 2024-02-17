إعلام أوكراني: اتفاق باريس وكييف يتضمن التزام أوكرانيا بمواصلة الإصلاحات

ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن الاتفاقية الأمنية التي وقعها ماكرون وزيلينسكي يوم الجمعة، تتضمن التزام أوكرانيا بمواصلة الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة: "في الاتفاق بشأن الضمانات الأمنية مع فرنسا، التزمت أوكرانيا بمواصلة الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتنص الوثيقة على أن أوكرانيا ستعمل على تعميق الإصلاحات الرئيسية في مجالات العدالة وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، وتحديث أجهزة الدولة، واللامركزية، وحماية حقوق الأقليات، والشفافية والحكم الرشيد في قطاعي الاقتصاد والأمن والدفاع".

ووفقًا للوثيقة أيضا، ستعقد كييف وباريس، في حالة وقوع "هجوم مسلح افتراضي من قبل روسيا في المستقبل على أوكرانيا"، مشاورات في غضون 24 ساعة لتحديد الإجراءات المضادة، وستقدم فرنسا أيضا الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا.

وسبق أن أوضح ماكرون أن الاتفاقية الأمنية بين باريس وكييف تم توقيعها لمدة عشر سنوات وستظل سارية المفعول حتى انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال إن الاتفاق يتضمن تخصيص 3 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2024. ووفقا لماكرون، فإن الاتفاقية تغطي توريد المعدات العسكرية الحديثة إلى أوكرانيا، المتوافقة مع الأسلحة التي يوفرها "الناتو"، وتدريب الجنود الأوكرانيين، وتعزيز صناعة الدفاع في أوكرانيا حيث سيتم تنظيم إنتاج مشترك للأسلحة على الأراضي الأوكرانية.

وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.

ويدعو الغرب باستمرار روسيا الاتحادية إلى بدء المفاوضات، تلك التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكنه في الوقت نفسه يتجاهل رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

المصدر: RT