ماكرون يصف سلوك روسيا تجاه أوروبا بـ "العدواني"

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلوك روسيا تجاه أوروبا بأنه "عدواني"، موجها مزاعم عن زيادة الهجمات الإلكترونية وزعزعة الاستقرار في مناطق مختلفة من العالم.

وقال في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا مع فلاديمير زيلينسكي: "في الأشهر الأخيرة أصبحت عمليات التضليل والتلاعب بالمعلومات، في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك الهجمات السيبرانية، أكثر تواترا ومنهجية وتكثيفا".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن "هذا التغيير في الموقف يظهر بوضوح رغبة [موسكو] في الاعتداء علينا".

وقد وقع الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفاقية حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، تشمل تقديم ما قيمته 3 مليارات يورو مساعدات لكييف.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني زيلينسكي في باريس، يوم الجمعة: "هذا دليل على عزمنا على دعم أوكرانيا على المدى الطويل".

وأشار ماكرون إلى أن ذلك يشمل تقديم المعدات العسكرية الحديثة، وتدريب العسكريين الأوكرانيين وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الأوكراني، حيث سيتم تنظيم إنتاج مشترك للأسلحة على الأراضي الأوكرانية.

وقبل ذلك وقعت أوكرانيا اتفاقية مماثلة حول الضمانات الأمنية والدعم العسكري مع ألمانيا خلال لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

المصدر: RT