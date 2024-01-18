فرنسا تعتزم تزويد أوكرانيا بـ50 قنبلة AASM شهريا

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الخميس أن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا بـ50 قنبلة AASM جوّالة شهريا، اعتبارا من يناير ولمدة عام.

وقال ليكورنو: "ستبدأ فرنسا تزويد أوكرانيا بـ50 قنبلة AASM شهريا اعتبارا من يناير على مدار العام".

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وفي وقت سابق، أعلن ليكورنو أن الجيش الأوكراني لم يستطع الارتقاء إلى مستوى التوقعات التي تم "الرهان" عليها خلال الهجوم المضاد العام الماضي ضد القوات الروسية.

وقال ليكورنو في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان": "الهجوم المضاد الذي شنته كييف لم يحقق النتيجة المرجوة".

واعتبر أن النزاع بات الآن "مجمدا"، وأن باريس ستزود كييف بـ40 صاروخا موجها من طراز "سكالب" في النصف الأول من عام 2024.

قنبلة AASM ذكية، ويتم توجيهها باستخدام الأقمار الصناعية اعتمادا على أنظمة متعددة بينها نظام الملاحة GPS، كما تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة.

المصدر: RT