الكرملين: قواتنا ستحرق المقاتلات الأمريكية كما تحرق دبابات "أبرامز" على الجبهة

حذر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف من أن الطائرت الأمريكية ستلقى مصير دبابات "أبرامز" التي تحرقها القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية، إن قررت واشنطن إرسالها إلى أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال مراثون "المعرفة أولا" الشبابي التعليمي، إن الدبابات الأمريكية تحرقها القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية وسيحدث الشيء نفسه مع الطائرات الأمريكية إذا قررت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بها.

إقرأ المزيد

ودمرت القوات الروسية 3 دبابات "أبرامز" أمريكية مؤخرا في دونيتسك، في أول ظهور لها على الجبهة، وقبل ذلك دمرت جميع دبابات "ليوبارد" الألمانية التي اعتبرها "الناتو" "أفضل دبابة في العالم" حتى احترقت بضربات المدفعية، وقذائف دبابات "تي-90" الروسية.

وسبق أن صرح بيسكوف في وقت سابق بأن الجيش الروسي أكد منذ البداية، أن دبابات "أبرامز" ستحرق كما الدبابات الأخرى، مؤكدا أن الجيش يواصل تجريد أوكرانيا من سلاحها يوميا.

وأفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية مؤخرا بأن قوات كييف تستخدم دبابات "أبرامز" منذ أكثر من شهر على محور أفدييفكا في دونيتسك.

وفي أكتوبر الماضي أعلن متحدث قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا مارتن أودونيل أن الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا الدفعة الكاملة التي وعدتها بها بواقع 31 دبابة "أبرامز".

المصدر: تاس